Черчесов установил рекорд в «Ахмате» среди тренеров

Станислав Черчесов стал первым тренером в истории «Ахмата», не проигравшим в семи подряд матчах в РПЛ после назначения на пост главного тренера команды, сообщает Opta Sports.

В субботу, 27 сентября, «Ахмат» дома разгромил «Акрон» со счетом 3:0 в игре 10-го тура чемпионата России. Ранее грозненцы одержали четыре победы и три раза сыграли вничью в РПЛ.

Черчесов возглавил «Ахмат» 6 августа, подписав контракт с клубом на три года. После 10 матчей грозненская команда занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России с 15 очками.