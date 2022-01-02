Семин выложил фотографию с тигром в честь Нового года
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин выложил у себя в Instagram фотографию с тигром.
74-летний специалист опубликовал фото в честь Нового года, по китайскому гороскопу 2022 год — год тигра.
«Всех с Годом Тигра!!!» — написал Семин у себя в Instagram.
Предыдущим местом работы Семина был «Ростов», он возглавлял команду с 4 августа по 25 сентября 2021 года. В данный момент специалист является безработным.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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