Хуниор Алонсо хочет покинуть «Краснодар»

Как стало известно «СЭ», защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо хочет покинуть команду.

«Краснодар» не готов отпускать Алонсо меньше чем за 8 миллионов евро, потраченных при покупке футболиста в 2022 году.

В прошедшем сезоне парагвайский футболист провел 16 матчей за «Краснодар» и отметился одним забитым голом. Его контракт с «быками» действует до лета 2025 года.