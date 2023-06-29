Хуниор Алонсо хочет покинуть «Краснодар»
Как стало известно «СЭ», защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо хочет покинуть команду.
«Краснодар» не готов отпускать Алонсо меньше чем за 8 миллионов евро, потраченных при покупке футболиста в 2022 году.
В прошедшем сезоне парагвайский футболист провел 16 матчей за «Краснодар» и отметился одним забитым голом. Его контракт с «быками» действует до лета 2025 года.
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
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14
|Факел
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15
|Рубин
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Сочи – Балтика
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Пари НН – Зенит
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|22.07
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Урал – ЦСКА
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