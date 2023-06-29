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Хуниор Алонсо хочет покинуть «Краснодар»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Хуниор Алонсо.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо хочет покинуть команду.

«Краснодар» не готов отпускать Алонсо меньше чем за 8 миллионов евро, потраченных при покупке футболиста в 2022 году.

В прошедшем сезоне парагвайский футболист провел 16 матчей за «Краснодар» и отметился одним забитым голом. Его контракт с «быками» действует до лета 2025 года.

Хуниор Алонсо
Футбол
РПЛ
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 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
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 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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