Агент защитника Ильи Агапова прокомментировал переход игрока в ЦСКА из «Нижнего Новгорода»

Александр Салугин, агент защитника Ильи Агапова прокомментировал переход своего клиента в ЦСКА из «Нижнего Новгорода».

«Сегодня мы заявляем, что Илья Агапов стал игроком ЦСКА. Для меня, как человека с армейским прошлым, это приятно вдвойне. Это не только подтверждение правильности управления карьерой молодого таланта, но и надежда на то, что он сыграет серьёзную роль в жизни родного для меня клуба.

От имени компании хотел бы поблагодарить клубы за проявленный профессионализм и доверие во время непростой сделки», — заявил Салугин Metaratings.ru.

21-летний Агапов подписал контракт с армейским клубом до 2027 года. Нынешний сезон стал первым для центрального защитника на уровне РПЛ.