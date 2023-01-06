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Агент защитника Ильи Агапова прокомментировал переход игрока в ЦСКА из «Нижнего Новгорода»

Иван Шитик
Корреспондент
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Александр Салугин, агент защитника Ильи Агапова прокомментировал переход своего клиента в ЦСКА из «Нижнего Новгорода».

«Сегодня мы заявляем, что Илья Агапов стал игроком ЦСКА. Для меня, как человека с армейским прошлым, это приятно вдвойне. Это не только подтверждение правильности управления карьерой молодого таланта, но и надежда на то, что он сыграет серьёзную роль в жизни родного для меня клуба.

От имени компании хотел бы поблагодарить клубы за проявленный профессионализм и доверие во время непростой сделки», — заявил Салугин Metaratings.ru.

21-летний Агапов подписал контракт с армейским клубом до 2027 года. Нынешний сезон стал первым для центрального защитника на уровне РПЛ.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-agapova-salugin-est-nadezhda-chto-on-sygraet-seryoznuyu-rol-v-zhizni-cska-218176/
Александр Салугин
ФК Нижний Новгород
ФК ЦСКА (Москва)
Илья Агапов
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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 - : -
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