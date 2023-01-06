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Владимир Пономарев высказался о трансфере защитника Агапова в ЦСКА

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев высказался о трансфере защитника Ильи Агапова из «Нижнего Новгорода» в московский клуб.

6 января ЦСКА объявил о подписании контракта с Агаповым до 2027 года.

«Армейцы взяли мальчика молодого из «Нижнего Новгорода» — Илью Агапова. Ему 21 год, он высокого роста. Говорят, что может играть центрального и крайнего защитника. Это очень хорошо! Тем более у нас скоро уйдет болезненный игрок, слава Богу! Мы его просто так держали три года. Шансы на чемпионство? Я думаю, что «Зенит» уже досрочно стал чемпионом РПЛ. Питерцы тоже будут комплектоваться быстрыми ребятами. У них денег невпроворот. Они уже не упустят победу в чемпионате», — приводит слова Пономарева Betonmobile.ru.

В текущем сезоне 21-летний защитник сыграл за «Нижний Новгород» 16 матчей во всех турнирах и не отличился результативными действиями.

ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков за 17 туров.

Источник: https://betonmobile.ru/ponomarev-otsenil-perehod-agapova-v-tsska
Владимир Пономарев (СССР)
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК ЦСКА (Москва)
Илья Агапов
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5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
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 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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