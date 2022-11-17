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Черевченко: «Могу ли я возглавить «Рубин»? Если будет что-то конкретное, вы все узнаете»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Химок» и «Локомотива» Игорь Черевченко ответил на вопрос, есть ли у него предложения от клубов РПЛ.

«Пока конкретного предложения нет. Только одни разговоры. Могу ли я возглавить «Рубин»? Пока ничего не могу ответить по этому поводу. Если будет что-то конкретное, вы все узнаете», — заявил Черевченко «РБ Спорт».

Последним местом работы Черевченко были «Химки». С подмосковным клубом Черевченко в сезоне-2020/21 занял восьмое место в РПЛ.

15 ноября «Рубина» объявил, что главный тренер команды Леонид Слуцкий расторг контракт с клубом по личной инициативе.

Источник: https://bookmaker-ratings.kz/ru/news/igor-cherevchenko-rubin-nichego-ne-mogu-skazat-poka-konkretny-h-predlozhenij-ot-klubov-net/?utm_source=rb_main_site&utm_medium=banner&utm_campaign=promo
Игорь Черевченко
ФК Рубин (Казань)
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 - : -
3.03 00:00
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