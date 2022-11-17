Черевченко: «Могу ли я возглавить «Рубин»? Если будет что-то конкретное, вы все узнаете»

Бывший главный тренер «Химок» и «Локомотива» Игорь Черевченко ответил на вопрос, есть ли у него предложения от клубов РПЛ.

«Пока конкретного предложения нет. Только одни разговоры. Могу ли я возглавить «Рубин»? Пока ничего не могу ответить по этому поводу. Если будет что-то конкретное, вы все узнаете», — заявил Черевченко «РБ Спорт».

Последним местом работы Черевченко были «Химки». С подмосковным клубом Черевченко в сезоне-2020/21 занял восьмое место в РПЛ.

15 ноября «Рубина» объявил, что главный тренер команды Леонид Слуцкий расторг контракт с клубом по личной инициативе.