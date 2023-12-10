«Оренбург» в концовке ушел от поражения в матче с «Сочи»

«Сочи» на своем поле сыграл вничью с «Оренбургом» в матче 18-го тура РПЛ — 1:1.

Счет на на 42-й минуте с передачи Кристиана Нобоа открыл Иван Игнатьев. Гости сумели отыграться в концовке — на 90+4-й минуте решающий гол забил Данила Хотулев.

«Сочи» сыграл вничью в первом матче под руководством исполняющего обязанности главного тренера Дениса Клюева. 3 декабря сочинцы объявили об уходе Александра Точилина.

С 11 очками «Сочи» остается на последнем месте в РПЛ. «Оренбург» (15 очков) идет на 14-й строчке в турнирной таблице.