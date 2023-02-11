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Сегодня, 14:28

Агент Шпинев сообщил, что Жемалетдинов частично тренируется в общей группе «Локомотива»

Алина Савинова
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Футбольный агент Вадим Шпинев рассказал, как проходит восстановление полузащитника «Локомотива» Рифата Жемалетдинова после травмы.

«Рифат частично участвует в тренировках общей группы. По поводу сроков, когда он вернется полностью в общую группу, не могу точно сказать. Есть доктора и специалисты, которые примут решение и сообщат главному тренеру, что футболист готов», — цитирует Шпинева Metaratings.ru.

В конце июня 2022 года московский клуб сообщил о том, что Жемалетдинов получил серьезное повреждение ахиллова сухожилия в ходе предсезонных сборов. 30 июня полузащитник был прооперирован в клинике в Испании.

На счету 26-летнего футболиста 117 матчей за «Локомотив», в которых он забил 18 голов и сделал 23 результативные передачи.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-shpinyov-zayavil-chto-zhemaletdinov-chastichno-treniruetsya-a-obshei-gruppe-lokomotiva-226994/
Рифат Жемалетдинов
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Вадим Шпинев
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 - : -
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