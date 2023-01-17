Агент Роши сообщил о полном восстановлении защитника ЦСКА
Агент бразильского защитника ЦСКА Виллиана Роши, Маркос Тито, в разговоре с «СЭ» рассказал о восстановлении игрока от ушиба.
«Состояние Виллиана Роши? Ничего серьезного. Это была просто шишка. Просто предосторожность. То есть сейчас Виллиан полностью здоров? Да», — сказал Тито «СЭ».
Ранее, 11 января, директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что защитник получил небольшой ушиб после игрового столкновения.
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