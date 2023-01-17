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Сегодня, 13:58

Агент Роши сообщил о полном восстановлении защитника ЦСКА

Микеле Антонов
Корреспондент
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Агент бразильского защитника ЦСКА Виллиана Роши, Маркос Тито, в разговоре с «СЭ» рассказал о восстановлении игрока от ушиба.

«Состояние Виллиана Роши? Ничего серьезного. Это была просто шишка. Просто предосторожность. То есть сейчас Виллиан полностью здоров? Да», — сказал Тито «СЭ».

Ранее, 11 января, директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что защитник получил небольшой ушиб после игрового столкновения.

ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
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 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
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 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
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