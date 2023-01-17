Петржела назвал время проведенное в Петербурге — самыми прекрасными в его карьере
Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился воспоминаниями о работе в России.
«Годы, проведенные в Петербурге, — самые прекрасные в моей карьере. Не могут сказать ничего плохого про «Зенит». Работа с прекрасными футболистами, такими красавцами, лучшими ребятками в России. Все было очень хорошо. Я не боялся их выпускать на поле, чтобы они играли. Это было самое главное. Можно ли сказать, что в России был мой звездный час? а нет. Я работал в лучших командах Чехии — «Спарте», «Славии», «Словане», «Банике». Поступило предложение пойти в «Зенит». И я не побоялся. Все говорили: не ходи в Россию, не ходи. Но я решился на такой шаг и вытащил счастливый билет. В Питере «Зенит» очень любили, атмосфера на трибунах была супер», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».
Он также поделился мнением о том, как ему удалось выиграть серебро в первый год на посту главного тренера «Зенита».
«Самое главное, что я не проиграл тогда борьбу Мутко. Потому что Мутко хотел оставить тех игроков, которых я решил выгнать — Цветкова, Игонина, Овсепяна. Я знал, что Мутко не позволит мне избавиться от ветеранов. Поэтому сделал это тогда, когда он был в отпуске. Когда Мутко вернулся на работу, увидел, что в команде остались самые молодые. Он мне сказал: «С ними ты скоро закончишь в «Зените». Но мы заняли второе место в чемпионате России, а могли и первое занять. Я всегда старался играть в быстрый, атакующий футбол. Это была моя мечта. Хотел, чтобы команды показывали зрелищный футбол — не делали много передач, быстро переходили на половину поля соперника, часто атаковали. Такой футбол нравится болельщикам. Мне повезло, что в «Зените» были такие ребята, как Аршавин, Кержаков, Быстров, Радимов. С ними можно было так играть. За все время, что я был в России, я не боялся никакой игры. Всегда был уверен, что «Зенит» победит», — добавил Петржела.
Петржела был главным тренером «Зенита» с 2003 по 2006 год.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2