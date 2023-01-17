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Петржела назвал время проведенное в Петербурге — самыми прекрасными в его карьере

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился воспоминаниями о работе в России.

«Годы, проведенные в Петербурге, — самые прекрасные в моей карьере. Не могут сказать ничего плохого про «Зенит». Работа с прекрасными футболистами, такими красавцами, лучшими ребятками в России. Все было очень хорошо. Я не боялся их выпускать на поле, чтобы они играли. Это было самое главное. Можно ли сказать, что в России был мой звездный час? а нет. Я работал в лучших командах Чехии — «Спарте», «Славии», «Словане», «Банике». Поступило предложение пойти в «Зенит». И я не побоялся. Все говорили: не ходи в Россию, не ходи. Но я решился на такой шаг и вытащил счастливый билет. В Питере «Зенит» очень любили, атмосфера на трибунах была супер», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

Он также поделился мнением о том, как ему удалось выиграть серебро в первый год на посту главного тренера «Зенита».

«Самое главное, что я не проиграл тогда борьбу Мутко. Потому что Мутко хотел оставить тех игроков, которых я решил выгнать — Цветкова, Игонина, Овсепяна. Я знал, что Мутко не позволит мне избавиться от ветеранов. Поэтому сделал это тогда, когда он был в отпуске. Когда Мутко вернулся на работу, увидел, что в команде остались самые молодые. Он мне сказал: «С ними ты скоро закончишь в «Зените». Но мы заняли второе место в чемпионате России, а могли и первое занять. Я всегда старался играть в быстрый, атакующий футбол. Это была моя мечта. Хотел, чтобы команды показывали зрелищный футбол — не делали много передач, быстро переходили на половину поля соперника, часто атаковали. Такой футбол нравится болельщикам. Мне повезло, что в «Зените» были такие ребята, как Аршавин, Кержаков, Быстров, Радимов. С ними можно было так играть. За все время, что я был в России, я не боялся никакой игры. Всегда был уверен, что «Зенит» победит», — добавил Петржела.

Петржела был главным тренером «Зенита» с 2003 по 2006 год.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vlastimil-petrzhela-samoe-glavnoe-chto-ya-ne-proigral-bor-bu-mutko/
Властимил Петржела
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