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Гацкан мечтает оказаться в тренерском штабе Бердыева

Руслан Минаев
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Экс-футболист «Ростова» Александр Гацкан поделился мнением о назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера «Сочи».

«Конечно, у Бердыева все получится в «Сочи». Хотел бы я попробовать поработать в его тренерском штабе? Думаю, все хотят у него поработать, особенно те, кто в дальнейшем планирует стать тренером. У Курбана Бекиевича можно набраться опыта. К сожалению, у него штаб не резиновый, он набирает людей, которые с ним будут работать», — цитирует Гацкана «РБ Спорт».

Курбан Бердыев возглавил «Сочи» в конце 2022 года, специалист заключил контракт с клубом на 2,5 года. После 17 туров чемпионата России-2022/23 сочинцы занимают девятое место в турнирной таблице с 25 очками.

Источник: РБ Спорт
Александр Гацкан
ФК Сочи
Курбан Бердыев
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3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
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 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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