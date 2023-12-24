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Сегодня, 16:14

Агент Помазуна сообщил, что этот сезон футболист доиграет в «Урале»

Виктория Кравченко
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Футбольный агент Алексей Сафонов заявил, что этот сезон Илья Помазун доиграет в «Урале».

«Я говорил, что после этого сезона мы хотим уйти в Европу или куда-то. Мне говорят, что сейчас Илья уйдет — но сезон заканчивается летом. Помазун отдыхает в Японии, на Фиджи поехал. Я его не дергаю. Какие-то запасные варианты рассматриваю, как и для любого игрока. Свои обязательства мы выполняем, но резких движений нет. Этот сезон он доиграет в «Урале», а дальше будем рассматривать предложения», — цитирует Сафонова «РБ Спорт».

В этом сезоне Помазун провел 22 матча в составе «Урала». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-pomazuna-e-tot-sezon-il-ya-doigraet-v-urale/
Илья Помазун
ФК Урал
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
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Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
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Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
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