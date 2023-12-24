Агент Помазуна сообщил, что этот сезон футболист доиграет в «Урале»

Футбольный агент Алексей Сафонов заявил, что этот сезон Илья Помазун доиграет в «Урале».

«Я говорил, что после этого сезона мы хотим уйти в Европу или куда-то. Мне говорят, что сейчас Илья уйдет — но сезон заканчивается летом. Помазун отдыхает в Японии, на Фиджи поехал. Я его не дергаю. Какие-то запасные варианты рассматриваю, как и для любого игрока. Свои обязательства мы выполняем, но резких движений нет. Этот сезон он доиграет в «Урале», а дальше будем рассматривать предложения», — цитирует Сафонова «РБ Спорт».

В этом сезоне Помазун провел 22 матча в составе «Урала». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.