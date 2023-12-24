РФС получил от ФИФА 8,2 миллиона долларов

Как сообщается в специальном докладе о работе Международной федерации футбола (ФИФА), в период с 2016 по 2022 год по программе развития всем конфедерациям, а также 211 ассоциациям были переданы средства в размере 2,79 миллиарда долларов.

Из них 9,8 миллиона полагалось РФС, который в итоге получил 8,2 миллиона.

Из 9,8 миллиона 5,5 должны были пойти на операционные расходы, а 4,3 — на проекты.

В итоге одобренные 8,2 миллиона пошли на:

— оборудование — 3,2 миллиона;

— операционные расходы — 1,6 миллиона;

— административные расходы и управление — 1,1 миллиона;

— соревнования — 1 миллион;

— женский футбол — 0,9 миллиона;

— национальные сборные — 0,3 миллиона;

— увеличение потенциала — 0,1 миллион.