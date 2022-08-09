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Агент Клаудиньо о состоянии игрока: «Хорошо себя чувствует! Восстанавливается, процесс идет»

Агент Клаудиньо рассказал о состоянии игрока после полученной травмы
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Агент полузащитника «Зенита» Клаудиньо Фернандо Гарсия ответил на вопрос корреспондента «СЭ» о состоянии игрока после полученной травмы.

25-летний бразилец получил повреждение в матче 4-го тура РПЛ против «Ахмата» (0:0) и пропустит от четырех до пяти недель.

«Клаудиньо хорошо себя чувствует. Он восстанавливается, процесс идет. Как? Это лучше уточнить у медицинского штаба «Зенита». Пока нет информации, когда он сможет вернуться на поле, давайте не торопить события», — сказал Гарсия «СЭ».

После четырех туров РПЛ петербургский клуб набрал восемь очков и занимает четвертое место в турнирной таблице.

В субботу, 13 августа, сине-бело-голубые примут ЦСКА в матче 5-го тура.

Клаудиньо
Футбол
РПЛ
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2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
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 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
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 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
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 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
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 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
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 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
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 Факел 4 0 2 2 7-11 2
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 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
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