Агент Клаудиньо о состоянии игрока: «Хорошо себя чувствует! Восстанавливается, процесс идет»

Агент Клаудиньо рассказал о состоянии игрока после полученной травмы

Агент полузащитника «Зенита» Клаудиньо Фернандо Гарсия ответил на вопрос корреспондента «СЭ» о состоянии игрока после полученной травмы.

25-летний бразилец получил повреждение в матче 4-го тура РПЛ против «Ахмата» (0:0) и пропустит от четырех до пяти недель.

«Клаудиньо хорошо себя чувствует. Он восстанавливается, процесс идет. Как? Это лучше уточнить у медицинского штаба «Зенита». Пока нет информации, когда он сможет вернуться на поле, давайте не торопить события», — сказал Гарсия «СЭ».

После четырех туров РПЛ петербургский клуб набрал восемь очков и занимает четвертое место в турнирной таблице.

В субботу, 13 августа, сине-бело-голубые примут ЦСКА в матче 5-го тура.