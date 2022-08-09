Смородская: «Никогда не верила в Юрана и его тренерские способности»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на новость об отставке Сергея Юрана с поста главного тренера «Химок».

«Я никогда не верила в Юрана и его тренерские способности. Очень удивлена, что он несколько раз приходил в «Химки». Прям цирк какой-то. Я не удивлена. Команда стартовала неплохо, но это не значит, что Юран — хороший тренер», — сказала Смородская «СЭ».

Сергей Юран возглавлял «Химки» с февраля 2022 года. После 4 туров сезона-2022/23 в РПЛ подмосковная команда занимает 7-е место в турнирной таблице с 7 очками.