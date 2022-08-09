Губерниев рассказал, в каком случае «Спартак» останется в гонке за лидерство в РПЛ

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, в каком случае «Спартак» останется в гонке за лидерство в РПЛ.

«Для того чтобы «Спартаку» остаться в гонке за лидерство, в первую очередь нужно доверять Абаскалю. Это прежде всего. Оказалось, что он специалист думающий и, видимо, неплохой. Сейчас нужно ему довериться, и, возможно, молодой тренер через риск проведет команду к таинственному острову сокровищ», — цитирует Губерниева Metaratings.ru.

После 4 туров РПЛ в турнирной таблице лидируют ЦСКА и «Спартак» (по 10 очков). Третье место занимает «Сочи» (9 очков). Далее идут «Зенит», «Динамо» и «Ростов» (по 8 очков).