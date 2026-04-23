Агент Ракова: «Вадим приступил к работе в Баковке под присмотром медицинского штаба»
Владимир Кузьмичев, представитель полузащитника «Локомотива» Вадима Ракова, в комментарии для «СЭ» рассказал о состоянии здоровья игрока.
«Как только все формальности были соблюдены, Раков приступил к работе, находится в Баковке под присмотром медицинского штаба, выполняет то, что ему предписано. Надеюсь, к началу сборов будет в строю. Вопрос об игровом времени и будущем оставили до межсезонья. Мне кажется, многие на Вадима посмотрели другими глазами в аренде. Когда он был здоров, показывал интересный футбол», — сказал Кузьмичев «СЭ».
Контракт Ракова с «Локомотивом» рассчитан до 30 июня 2027 года. В этом сезоне нападающий выступал за «Крылья Советов» на правах аренды, 15 апреля железнодорожники объявили о досрочном возвращении форварда из самарского клуба из-за полученной травмы.
В сезоне-2025/26 21-летний игрок провел 11 матчей за «Крылья», забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
2
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
3
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
4
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
5
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|5-0
|3
|
6
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
9
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|31.07
|20:00
|Родина – Ростов
|2 : 4
|1.08
|14:00
|Акрон – Рубин
|1 : 2
|1.08
|16:15
|ЦСКА – Кр. Советов
|1 : 1
|1.08
|18:30
|Динамо Мх – Локомотив
|2 : 1
|1.08
|20:45
|Балтика – Динамо
|2 : 1
|2.08
|16:00
|Оренбург – Зенит
|- : -
|2.08
|18:15
|Краснодар – Факел
|- : -
|2.08
|20:30
|Ахмат – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|2
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|
|
Хуан Мануэль Боселли
Краснодар
|1
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Эсекиэль Барко
Спартак
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|2
|0
|2