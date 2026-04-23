Агент Ракова: «Вадим приступил к работе в Баковке под присмотром медицинского штаба»

Владимир Кузьмичев, представитель полузащитника «Локомотива» Вадима Ракова, в комментарии для «СЭ» рассказал о состоянии здоровья игрока.

«Как только все формальности были соблюдены, Раков приступил к работе, находится в Баковке под присмотром медицинского штаба, выполняет то, что ему предписано. Надеюсь, к началу сборов будет в строю. Вопрос об игровом времени и будущем оставили до межсезонья. Мне кажется, многие на Вадима посмотрели другими глазами в аренде. Когда он был здоров, показывал интересный футбол», — сказал Кузьмичев «СЭ».

Контракт Ракова с «Локомотивом» рассчитан до 30 июня 2027 года. В этом сезоне нападающий выступал за «Крылья Советов» на правах аренды, 15 апреля железнодорожники объявили о досрочном возвращении форварда из самарского клуба из-за полученной травмы.

В сезоне-2025/26 21-летний игрок провел 11 матчей за «Крылья», забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.

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