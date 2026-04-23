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23 апреля, 13:45

Агент Ракова: «Вадим приступил к работе в Баковке под присмотром медицинского штаба»

Артем Бухаев
Корреспондент

Владимир Кузьмичев, представитель полузащитника «Локомотива» Вадима Ракова, в комментарии для «СЭ» рассказал о состоянии здоровья игрока.

«Как только все формальности были соблюдены, Раков приступил к работе, находится в Баковке под присмотром медицинского штаба, выполняет то, что ему предписано. Надеюсь, к началу сборов будет в строю. Вопрос об игровом времени и будущем оставили до межсезонья. Мне кажется, многие на Вадима посмотрели другими глазами в аренде. Когда он был здоров, показывал интересный футбол», — сказал Кузьмичев «СЭ».

Контракт Ракова с «Локомотивом» рассчитан до 30 июня 2027 года. В этом сезоне нападающий выступал за «Крылья Советов» на правах аренды, 15 апреля железнодорожники объявили о досрочном возвращении форварда из самарского клуба из-за полученной травмы.

В сезоне-2025/26 21-летний игрок провел 11 матчей за «Крылья», забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.

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Вадим Раков
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
2
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
3
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-1 3
5
 Зенит 1 1 0 0 5-0 3
6
 Спартак 1 1 0 0 3-0 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
9
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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30 тур
31.07 20:00 Родина – Ростов 2 : 4
1.08 14:00 Акрон – Рубин 1 : 2
1.08 16:15 ЦСКА – Кр. Советов 1 : 1
1.08 18:30 Динамо Мх – Локомотив 2 : 1
1.08 20:45 Балтика – Динамо 2 : 1
2.08 16:00 Оренбург – Зенит - : -
2.08 18:15 Краснодар – Факел - : -
2.08 20:30 Ахмат – Спартак - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 2
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
Хуан Мануэль Боселли
Хуан Мануэль Боселли

Краснодар

 1
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Эсекиэль Барко
Эсекиэль Барко

Спартак

 1
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 2 0 2
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