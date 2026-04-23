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Кузьмичев: «Батраков в шорт-листе «Наполи»? Пока это только разговоры»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, в интервью «СЭ» оценил перспективы футболиста уехать летом в Европу.

— Как Батраков реагирует на то, что его чуть ли не каждый день в прессе сватают в большой европейский клуб? Еще недавно писали про «ПСЖ», теперь — про «Наполи».

— Он получил хорошую «прививку» после информации об интересе к нему со стороны «Манчестер Сити». Все остальное ему уже не страшно. Он абсолютно спокойно на все реагирует. Делает свое дело, старается принести пользу «Локо» в каждом матче.

— Но он действительно находится в шорт-листе «Наполи»?

— Пока, кроме разговоров, ничего нет. Как правило, если есть серьезный интерес к игроку, сначала между собой общаются клубы. Но на сегодняшний день ничего подобного нет.

— Некоторые специалисты сомневаются, что европейские клубы согласятся заплатить за Батракова 16 миллионов евро. Не завышена ли цена на Алексея?

— А вот и посмотрим. Понятно, что деньги серьезные. Но если европейские клубы рассчитывают на Алексея как на серьезную боевую единицу, которая сделает разницу, то совершенно спокойно заплатят эту сумму. Для них 16 миллионов — цифра вполне подъемная.

— Если никто из Европы предложение Батракову так и не сделает, допускаете, что летом за ним придет «Зенит»?

— Понимаете, 16 миллионов — сумма, прописанная для европейских клубов. Что касается «Зенита» и других российских команд, то это уже вопрос переговоров. Понятно, что «Локо» своему прямому конкуренту точно не будет делать подарки.

Владимир Кузьмичев и&nbsp;Алексей Батраков.«Окажется ли Батраков в «Зените»? «Локо» не будет делать подарки прямому конкуренту»

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Алексей Батраков
Владимир Кузьмичев (менеджер)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
2
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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30 тур
6.11 19:30 Локомотив – Рубин - : -
7.11 14:00 Факел – Динамо - : -
7.11 16:30 Ахмат – Родина - : -
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА - : -
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург - : -
8.11 16:15 Спартак – Акрон - : -
8.11 18:30 Зенит – Ростов - : -
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
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Максим Глушенков

Зенит

 10
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Зенит

 10
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 7
П
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 6
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Максим Глушенков

Зенит

 4
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Спартак

 4
И К Ж
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Ахмат

 11 1 3
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Рубин

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