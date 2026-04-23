Кузьмичев: «Батраков в шорт-листе «Наполи»? Пока это только разговоры»

Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, в интервью «СЭ» оценил перспективы футболиста уехать летом в Европу.

— Как Батраков реагирует на то, что его чуть ли не каждый день в прессе сватают в большой европейский клуб? Еще недавно писали про «ПСЖ», теперь — про «Наполи».

— Он получил хорошую «прививку» после информации об интересе к нему со стороны «Манчестер Сити». Все остальное ему уже не страшно. Он абсолютно спокойно на все реагирует. Делает свое дело, старается принести пользу «Локо» в каждом матче.

— Но он действительно находится в шорт-листе «Наполи»?

— Пока, кроме разговоров, ничего нет. Как правило, если есть серьезный интерес к игроку, сначала между собой общаются клубы. Но на сегодняшний день ничего подобного нет.

— Некоторые специалисты сомневаются, что европейские клубы согласятся заплатить за Батракова 16 миллионов евро. Не завышена ли цена на Алексея?

— А вот и посмотрим. Понятно, что деньги серьезные. Но если европейские клубы рассчитывают на Алексея как на серьезную боевую единицу, которая сделает разницу, то совершенно спокойно заплатят эту сумму. Для них 16 миллионов — цифра вполне подъемная.

— Если никто из Европы предложение Батракову так и не сделает, допускаете, что летом за ним придет «Зенит»?

— Понимаете, 16 миллионов — сумма, прописанная для европейских клубов. Что касается «Зенита» и других российских команд, то это уже вопрос переговоров. Понятно, что «Локо» своему прямому конкуренту точно не будет делать подарки.

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