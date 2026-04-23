Кузьмичев: «Батраков в шорт-листе «Наполи»? Пока это только разговоры»
Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, в интервью «СЭ» оценил перспективы футболиста уехать летом в Европу.
— Как Батраков реагирует на то, что его чуть ли не каждый день в прессе сватают в большой европейский клуб? Еще недавно писали про «ПСЖ», теперь — про «Наполи».
— Он получил хорошую «прививку» после информации об интересе к нему со стороны «Манчестер Сити». Все остальное ему уже не страшно. Он абсолютно спокойно на все реагирует. Делает свое дело, старается принести пользу «Локо» в каждом матче.
— Но он действительно находится в шорт-листе «Наполи»?
— Пока, кроме разговоров, ничего нет. Как правило, если есть серьезный интерес к игроку, сначала между собой общаются клубы. Но на сегодняшний день ничего подобного нет.
— Некоторые специалисты сомневаются, что европейские клубы согласятся заплатить за Батракова 16 миллионов евро. Не завышена ли цена на Алексея?
— А вот и посмотрим. Понятно, что деньги серьезные. Но если европейские клубы рассчитывают на Алексея как на серьезную боевую единицу, которая сделает разницу, то совершенно спокойно заплатят эту сумму. Для них 16 миллионов — цифра вполне подъемная.
— Если никто из Европы предложение Батракову так и не сделает, допускаете, что летом за ним придет «Зенит»?
— Понимаете, 16 миллионов — сумма, прописанная для европейских клубов. Что касается «Зенита» и других российских команд, то это уже вопрос переговоров. Понятно, что «Локо» своему прямому конкуренту точно не будет делать подарки.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|13
|10
|0
|3
|30-13
|30
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2
|Динамо
|13
|9
|1
|3
|21-12
|28
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|5
|1
|21-12
|26
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4
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|25-10
|26
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5
|Краснодар
|13
|6
|5
|2
|21-16
|23
|
6
|Ростов
|13
|5
|3
|5
|16-17
|18
|
7
|Балтика
|13
|4
|5
|4
|17-14
|17
|
8
|Оренбург
|13
|3
|8
|2
|14-12
|17
|
9
|Крылья Советов
|13
|3
|6
|4
|17-20
|15
|
10
|Рубин
|13
|3
|6
|4
|13-18
|15
|
11
|Динамо Мх
|13
|4
|1
|8
|16-26
|13
|
12
|Родина
|13
|3
|3
|7
|15-28
|12
|
13
|Акрон
|13
|2
|6
|5
|16-23
|12
|
14
|Локомотив
|13
|2
|5
|6
|16-20
|11
|
15
|Ахмат
|13
|2
|5
|6
|15-19
|11
|
16
|Факел
|13
|1
|3
|9
|8-21
|6
|6.11
|19:30
|Локомотив – Рубин
|- : -
|7.11
|14:00
|Факел – Динамо
|- : -
|7.11
|16:30
|Ахмат – Родина
|- : -
|7.11
|19:30
|Краснодар – ЦСКА
|- : -
|8.11
|14:00
|Крылья Советов – Оренбург
|- : -
|8.11
|16:15
|Спартак – Акрон
|- : -
|8.11
|18:30
|Зенит – Ростов
|- : -
|8.11
|20:45
|Балтика – Динамо Мх
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|10
|
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Александр Соболев
Зенит
|10
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
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Педро
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
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Маркиньос
Спартак
|4
|И
|К
|Ж
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Георгий Мелкадзе
Ахмат
|11
|1
|3
|
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Илья Рожков
Рубин
|12
|1
|3
|
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Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1