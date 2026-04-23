В «Локомотиве» заявили, что судейство с «Зенитом» было объективным: «Арбитр не портил игру»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в интервью «СЭ» оценил судейство в матче 26-го тура против «Зенита» (0:0).

На 90+9-й минуте форвард железнодорожников Николай Комличенко не реализовал пенальти, который был назначен за игру рукой защитника сине-бело-голубых Игоря Дивеева. Главный арбитр Алексей Сухой принял решение после подсказки ВАР и просмотра видеоповтора.

— «Зенит» остался недоволен судейством. Что скажете вы?

— Мне кажется, арбитр работал как никогда объективно. Но я в принципе не даю оценок судейству. Кто-то говорит, что там еще были эпизоды для рассмотрения ВАР, кто-то говорит, что нет. Главное, что судья не портил игру.

— Не беспокоит ли вас, что каждый тур обсуждают судейство?

— Несколько лет говорю о том, что одинаковые моменты от тура к туру трактуются по-разному. Необходимо установить определенные правила по трактовкам. Например, как было в матче со «Спартаком»: в одном моменте дают пенальти, а через некоторое время за похожий эпизод уже не назначают одиннадцатиметровый. Нужны понятные трактовки. К сожалению, пока не получается достичь решения. Если сделать это, проблем в российском футболе станет меньше.

«Зенит» набрал 56 очков и занимает первое место в таблице РПЛ. «Локомотив» с 49 очками располагается на третьей строчке.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max