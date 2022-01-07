Агент полузащитника «Лилля» Языджи: «Мы получили предложение от ЦСКА»
Адем Чебеджи, агент полузащитника «Лилля» Юсуфа Языджи, подтвердил интерес ЦСКА к игроку.
«Мы получили предложение от ЦСКА, но это только начало. У нас есть много других предложений. Мы находимся на этапе оценки», — сказал Чебеджи «СЭ».
30 декабря появилась информация об интересе ЦСКА к полузащитнику «Лилля» и сборной Турции Юсуфу Языджи. В сезоне-2021/22 24-летний турок провел 22 матча за «Лилль» во всех турнирах, на его счету 1 гол и 1 результативная передача.
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