ЦСКА интересуется полузащитником «Лилля» и сборной Турции Языджи
08:24
ЦСКА проявляет интерес к полузащитнику «Лилля» и сборной Турции Юсуфу Языджи, сообщает Karar.
По информации источника, интерес к 24-летнему турку также проявляют «Ньюкасл» и «Галатасарай».
Отмечается, что французский клуб предпочитает продать полузащитника в «Ньюкасл», однако ЦСКА внимательно следит за ходом переговоров.
В нынешнем сезоне Языджи забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 21 матче за «Лилль».
Дополнительная информация:
https://www.karar.com/spor-haberleri/galatasarayin-istedigi-yusuf-yaziciya-newcastle-united-talip-oldu-1645228
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