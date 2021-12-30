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ЦСКА интересуется полузащитником «Лилля» и сборной Турции Языджи

08:24
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ЦСКА проявляет интерес к полузащитнику «Лилля» и сборной Турции Юсуфу Языджи, сообщает Karar.

По информации источника, интерес к 24-летнему турку также проявляют «Ньюкасл» и «Галатасарай».

Отмечается, что французский клуб предпочитает продать полузащитника в «Ньюкасл», однако ЦСКА внимательно следит за ходом переговоров.

В нынешнем сезоне Языджи забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 21 матче за «Лилль».

Дополнительная информация:

https://www.karar.com/spor-haberleri/galatasarayin-istedigi-yusuf-yaziciya-newcastle-united-talip-oldu-1645228

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Карен Саркисян все материалы автора

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