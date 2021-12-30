ЦСКА интересуется полузащитником «Лилля» и сборной Турции Языджи

ЦСКА проявляет интерес к полузащитнику «Лилля» и сборной Турции Юсуфу Языджи, сообщает Karar.

По информации источника, интерес к 24-летнему турку также проявляют «Ньюкасл» и «Галатасарай».

Отмечается, что французский клуб предпочитает продать полузащитника в «Ньюкасл», однако ЦСКА внимательно следит за ходом переговоров.

В нынешнем сезоне Языджи забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 21 матче за «Лилль».