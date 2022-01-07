Азмун высказался о возможном переходе из «Зенита» в «Лион»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун прокомментировал информацию о том, что договорился о переходе в «Лион».

«Медиа пишут о том, чего я даже не слышал, — приводит слова Азмуна Foot01. — Хотел бы сказать, с какими командами общаюсь, но боюсь, что мои слова переврут. Читаю, что уже договорился с одним клубом. Это неправда. То, что моя мама ищет дом во Франции, — ложь. Все это время она была со мной в Гомбеде».

Ранее сообщалось, что 27-летний иранец близок к переходу в «Лион». Также была информация об интересе к нападающему со стороны «Ньюкасла».

В нынешнем сезоне Азмун забил 10 мячей и отдал четыре результативные передачи в 21 матче за «Зенит». Его контракт с петербургским клубом истекает 30 июня 2022 года.