Азмун высказался о возможном переходе из «Зенита» в «Лион»
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун прокомментировал информацию о том, что договорился о переходе в «Лион».
«Медиа пишут о том, чего я даже не слышал, — приводит слова Азмуна Foot01. — Хотел бы сказать, с какими командами общаюсь, но боюсь, что мои слова переврут. Читаю, что уже договорился с одним клубом. Это неправда. То, что моя мама ищет дом во Франции, — ложь. Все это время она была со мной в Гомбеде».
Ранее сообщалось, что 27-летний иранец близок к переходу в «Лион». Также была информация об интересе к нападающему со стороны «Ньюкасла».
В нынешнем сезоне Азмун забил 10 мячей и отдал четыре результативные передачи в 21 матче за «Зенит». Его контракт с петербургским клубом истекает 30 июня 2022 года.
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Дополнительная информация:
https://www.foot01.com/equipe/ol/ol-azmoun-a-lyon-il-dement-cette-info-folle-394761
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