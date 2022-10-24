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Сегодня, 16:08

Агент полузащитника ЦСКА Мендеса заявил, что футболист не намерен покидать московскую команду

Иван Шитик
Корреспондент
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Пабло Леклер Флуха, агент полузащитника ЦСКА Виктора Мендеса, сообщил, что его клиент не намерен покидать команду в ближайшее время.

«Болельщикам не стоит опасаться, что Мендес может покинуть клуб в зимнее трансферное окно. Он полностью сосредоточен на игре за ЦСКА, у него все хорошо, он не думает о внешнеполитической ситуации. Виктор очень доволен ЦСКА и своим развитием внутри команды. Он стал сильнее и, полагаю, это отразится на следующем приглашении в сборную Чили, но в любом случае, окончательное решение будет за главным тренером национальной команды», — сказал Флуха Metaratings.ru.

Чилийский футболист перешел в ЦСКА из «Унион Эспаньол» 28 июля, заключив трехлетний контракт с возможностью продления.

Источник: https://metaratings.ru
ФК ЦСКА (Москва)
Виктор Мендес
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 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
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 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
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 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
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 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
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 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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Локомотив – Динамо
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Оренбург – ЦСКА
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Спартак – Химки
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