В понедельник, 24 октября, состоится матч 14-го тура РПЛ между «Уралом» и «Крыльями Советов».

Встреча пройдет на «Екатеринбург Арене» и начнется в 17.30 по московскому времени.

Уральцы после 13 туров занимают 12-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков. Самарцы идут десятыми — 14 очков.

За онлайн-трансляцией матча можно следить на сайте «СЭ», прямая видеотрансляция будет доступна на сайте matchtv.ru по этой ссылке и на сайте matchpremier.ru.