Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:17

«Аталанта» полностью расплатилась с «Локомотивом» по трансферу Миранчука

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости
Алексей Миранчук в составе «Аталанты».
Фото Global Look Press

«Аталанта» полностью расплатилась с «Локомотивом» за трансфер полузащитника Алексея Миранчука, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службы московского клуба.

Ранее палата по статусу игроков Международной федерации футбола (ФИФА) поддержала требование «Локомотива» к «Аталанте» и постановила, что итальянский клуб должен рассчитаться с «Локо» до середины ноября.

В июле генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко рассказал, что итальянский клуб остался должен еще 5,8 миллиона евро.

Миранчук перешел в «Аталанту» из «Локомотива» в сентябре 2020 года. 11 августа 27-летний россиянин на правах аренды перешел в «Торино», который также выступает в серии А.

Источник: https://tass.ru/sport/16140409
Алексей Миранчук
ФК Аталанта
ФК Локомотив (Москва)
8
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Роднина раскритиковала Загитову: «Оправдывает себя, что из маленького города»
Хабиб Нурмагомедов заявил, что драка его брата с Чимаевым никого не красит
Минобороны привело силы и средства в готовность на случай взрыва Киевом «грязной бомбы»
Путин проведет 25 октября заседание совета по обеспечению потребностей ВС РФ
На Украине допустили проведение массовой мобилизации
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 14-й тур: «Зенит» — «Сочи», «Локомотив» — «Динамо» и другие матчи
«Ахмат» — «Торпедо»: у судьи не было связи с ВОР. У гостей сВОРовали пенальти?
Защитник Гайич рассказал о путанице с футболками в раздевалке ЦСКА
Агент Дениса Макарова рассказал об интересе к игроку со стороны европейских клубов
Орещук не исключил, что Пиняев зимой может перейти в новый клуб
Ринат Билялетдинов — о Сычевом: «Проскочил на свежачка»
Ринат Билялетдинов — о пенальти в ворота ЦСКА: «Не понимаю я этих жарких объятий в собственной штрафной!»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент полузащитника ЦСКА Мендеса заявил, что футболист не намерен покидать московскую команду

«Урал» — «Крылья Советов»: стартовые составы команд
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 0 : 2
22.10 16:30
Факел – Ростов
 1 : 1
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 1 : 3
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 2 : 2
23.10 16:30
Спартак – Химки
 5 : 0
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 1 : 0
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 10
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 13 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 14 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости