Агент Кучаева: «Хочет ли Костя остаться в «Рубине» после аренды? Многое зависит от ЦСКА»

Агент Кучаева рассказал о готовности полузащитника остаться в «Рубине» после аренды

Александр Клюев, агент полузащитника ЦСКА Константина Кучаева, выступающего на правах аренды за «Рубин», рассказал о готовности своего клиента остаться в казанском клубе.

«Он получает в «Рубине» то, зачем туда уходил, — приводит слова Ключева «Чемпионат». — Кучаев — один из лидеров команды, постоянно играет. Хочет ли Костя остаться в «Рубине» после аренды? Многое зависит от ЦСКА. Но его все устраивает в Казани на данный момент».

Соглашение между ЦСКА и «Рубином» по аренде 24-летнего рассчитано до 30 июня 2022 года.

В нынешнем сезоне Кучаев забил один мяч и отдал одну результативную передачу в пяти матчах за казанцев. Также на счету полузащитника один гол в 16 встречах за москвичей.