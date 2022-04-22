Промес не поехал со «Спартаком» на матч с «Ростовом»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес пропустит матч 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова». Он не поехал вместе с командой в Ростов-на-Дону.

Промес уже пропустил последние матчи красно-белых в чемпионате России и Кубке страны из-за повреждения.

Всего в этом сезоне 30-летний хавбек провел 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов.

Напомним, что «Спартак» поедет на матч 26-го тура против «Ростова» на поезде. Сама игра пройдет 24 апреля, начало — 16.30 (мск).