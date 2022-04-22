Мостовой рассказал, как отсутствие еврокубков скажется на российском футболе

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о ситуации в российском футболе.

«С точки зрения прогресса или какого-то статуса отсутствие еврокубков скажется. Одно дело ты играешь, как говорится, «у себя на районе», а другое дело с Европой. При всем хорошем, что у нас есть: стадионы, финансы, у нас в последние годы все печально, мы в рейтинге за десяткой. Конечно, уровень будет падать. И сейчас в некоторых играх это видно. Нам будет не с чем сравнивать. Потому что сейчас в команде играет один иностранец или всего два, и мы видим две одинаковые команды. Некого выделить. Может есть один, который может чем-то отличиться, а сравнить не с чем. С другой стороны, должен повышаться уровень наших футболистов, но опять же не с чем сравнивать», — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Также экс-футболист «Сельты» вспомнил свой еврокубковый дебют.

«Я запомнил на всю жизнь свой дебют в еврокубках. Это было в 1987 году в Лужниках против «Динамо» Дрезден. Меня поставили в состав. Мы выиграли 3:0. Я забил два мяча. Конечно, для молодых футболистов особенно важен дебют в еврокубках. Все команды за это бьются, чтобы играть против таких команд», — добавил Мостовой.

В конце февраля ФИФА и УЕФА временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.