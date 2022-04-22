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Мостовой рассказал, как отсутствие еврокубков скажется на российском футболе

Читать «СЭ» в
Александр Мостовой.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о ситуации в российском футболе.

«С точки зрения прогресса или какого-то статуса отсутствие еврокубков скажется. Одно дело ты играешь, как говорится, «у себя на районе», а другое дело с Европой. При всем хорошем, что у нас есть: стадионы, финансы, у нас в последние годы все печально, мы в рейтинге за десяткой. Конечно, уровень будет падать. И сейчас в некоторых играх это видно. Нам будет не с чем сравнивать. Потому что сейчас в команде играет один иностранец или всего два, и мы видим две одинаковые команды. Некого выделить. Может есть один, который может чем-то отличиться, а сравнить не с чем. С другой стороны, должен повышаться уровень наших футболистов, но опять же не с чем сравнивать», — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Также экс-футболист «Сельты» вспомнил свой еврокубковый дебют.

«Я запомнил на всю жизнь свой дебют в еврокубках. Это было в 1987 году в Лужниках против «Динамо» Дрезден. Меня поставили в состав. Мы выиграли 3:0. Я забил два мяча. Конечно, для молодых футболистов особенно важен дебют в еврокубках. Все команды за это бьются, чтобы играть против таких команд», — добавил Мостовой.

В конце февраля ФИФА и УЕФА временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Ростов
Спартак

Обе забьют - да

24%

1.85

1X

15%

1.63

X2

14%

1.40
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Динамо

X2

21%

1.63

ТБ 1.5

18%

1.35

Обе забьют - да

16%

1.88
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Краснодар
Зенит

П2

26%

1.44

Ф2 (-1.5)

14%

2.12

ИТБ2 (1.5)

13%

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Александр Мостовой
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4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
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