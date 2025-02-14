Семья Саласара прилетела в ОАЭ, пока полузащитник убеждает «Брагу» отпустить его в «Зенит»

Как стало известно «СЭ», полузащитник «Браги» Родриго Саласар находится в Португалии, где лично договаривается с клубом о переходе в «Зенит».

25-летний игрок хочет выступать за петербургскую команду и пытается донести эту позицию до руководства. При этом супруга и сын футболиста уже прилетели в Абу-Даби и ждут финального решения по сделке.

Ранее Legalbet сообщал, что Саласар вернулся из расположения петербургского клуба на сборах в ОАЭ в Португалию по своей инициативе, чтобы лично договориться с руководством «Браги».