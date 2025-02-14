Дубль Мостового принес «Зениту» волевую победу над «Уралом»

«Зенит» обыграл «Урал» в товарищеском матче на тренировочном сборе — 3:1.

На 40-й минуте счет открыл нападающий екатеринбуржцев Даниил Кузнецов. «Зенит» отыгрался благодаря голу Андрея Мостового на 52-й минуте. Спустя 16 минут Максим Глушенков вывел сине-бело-голубых вперед, а на 84-й минуте Мостовой оформил дубль.

Товарищеский матч

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Урал» (Екатеринбург) — 3:1 (0:1)

Голы: Кузнецов, 40 (0:1), Мостовой, 52 (1:1), Глушенков, 68 (2:1), Мостовой, 84 (3:1)