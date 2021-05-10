Агент Омюра опроверг информацию о возможной аренде полузащитника в ЦСКА

Футбольный агент Недждет Эргезен, представляющий интересы полузащитника «Трабзонспора» Абдулкадира Омюра, прокомментировал информацию о возможном переходе игрока в аренду в московский ЦСКА. Ранее об этом сообщало издание Fotospor.

«Ничего об этом не слышал. Это турецкие СМИ мечтают. Интересно, какой наркотик они используют для создания таких идиотских новостей», — сказал Эргезен «СЭ».

По информации источника, 21-летний футболист сборной Турции может быть выкуплен «Челси» после завершения Евро-2020 за сумму 12-13 млн евро (плюс бонусы), после чего отдан в аренду московскому клубу.

В нынешнем сезоне чемпионата Турции Омюр провел 21 матч, в которых забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи. Его контракт с турецким клубом рассчитан до 30 июня 2022 года, трансферная стоимость оценивается в 8,5 миллиона евро.

(Данил Алешин)