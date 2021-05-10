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Два шикарных сэйва Песьякова в матче с «Уралом». Видео

17:47
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Голкипер «Ростова» Сергей Песьяков стал героем первых минут матча 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала». В одном эпизоде матча он дважды спас свои ворота.

Сначала Песьяков справился с ударом Андрея Егорычева с близкого расстояния. А потом успел вскочить на ноги и справиться с добиванием в исполнении Рамазана Гаджимурадова.

Урал — Ростов

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