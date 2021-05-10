Два шикарных сэйва Песьякова в матче с «Уралом». Видео

Голкипер «Ростова» Сергей Песьяков стал героем первых минут матча 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала». В одном эпизоде матча он дважды спас свои ворота.

Сначала Песьяков справился с ударом Андрея Егорычева с близкого расстояния. А потом успел вскочить на ноги и справиться с добиванием в исполнении Рамазана Гаджимурадова.