В Турции сообщают, что полузащитник «Трабзонспора» может оказаться в ЦСКА

Полузащитник «Трабзонспора» Абдулкадир Омюр может стать игроком ЦСКА, утверждает Fotorspor.

По информации источника, 21-летний футболист сборной Турции может быть выкуплен «Челси» после завершения Евро 2020 за сумму 12-13 миллиона евро (плюс бонусы), после чего отдан в аренду московскому клубу.

В нынешнем сезоне Омюр провел за «Трабзонспор» 21 матч, в которых забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи. Его контракт с турецким клубом рассчитан до лета 2022 года. Он является воспитанником «Трабзонспора».