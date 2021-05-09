Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

В Турции сообщают, что полузащитник «Трабзонспора» может оказаться в ЦСКА

20:34
Абдулкадир Омюр. Фото Instagram
Абдулкадир Омюр. Фото Instagram
Теги:

Полузащитник «Трабзонспора» Абдулкадир Омюр может стать игроком ЦСКА, утверждает Fotorspor.

По информации источника, 21-летний футболист сборной Турции может быть выкуплен «Челси» после завершения Евро 2020 за сумму 12-13 миллиона евро (плюс бонусы), после чего отдан в аренду московскому клубу.

В нынешнем сезоне Омюр провел за «Трабзонспор» 21 матч, в которых забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи. Его контракт с турецким клубом рассчитан до лета 2022 года. Он является воспитанником «Трабзонспора».

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Кто будет первым вратарем сборной на чемпионате мира?
Судьбу Бакаева в «Спартаке» решит новый главный тренер команды
Харламов — Петров — Михайлов. Легендарная тройка, подарившая миру уникальную красоту
Хэмилтон отметил работу команды на «Гран-при Испании»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд