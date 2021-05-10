В понедельник, 10 мая, состоится матч 29-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Спартак» на своем поле примет «Химки». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

В первом круге красно-белые одержали непростую победу со счетом 3:2. «Спартак» ведет борьбу за второе место в турнирной таблице РПЛ. На данный момент у команды 53 балла, как у «Локо», но на один матч меньше.

Следить за матчем «Спартак» — «Химки» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч Премьер.

Видеотрансляция матча «Спартак» — «Химки»