Защитник «Локомотива» Сильянов может перейти в аренду в «Ростов»
Защитник «Локомотива» Александр Сильянов может перейти в аренду в «Ростов», сообщает «РБ Спорт». Ранее сообщалось, что российский футболист хочет продолжить карьеру в ростовском клубе.
По информации источника, московский и ростовский клуб ведут переговоры об аренде 21-летнего Сильянова с правом выкупа.
Сильянов перешел в «Ростов» на правах аренды 18 января 2022 года. В сезоне-2021/22 защитник принял участие в 12 матчах за ростовский клуб и отметился двумя результативными передачами. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до 30 июня 2026 года.
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Оренбург – Кр. Советов
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|16.07
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Ахмат – Спартак
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Локомотив – Н. Новгород
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Краснодар – Факел
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|17.07
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