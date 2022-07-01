Защитник «Локомотива» Сильянов может перейти в аренду в «Ростов»

Защитник «Локомотива» Александр Сильянов может перейти в аренду в «Ростов», сообщает «РБ Спорт». Ранее сообщалось, что российский футболист хочет продолжить карьеру в ростовском клубе.

По информации источника, московский и ростовский клуб ведут переговоры об аренде 21-летнего Сильянова с правом выкупа.

Сильянов перешел в «Ростов» на правах аренды 18 января 2022 года. В сезоне-2021/22 защитник принял участие в 12 матчах за ростовский клуб и отметился двумя результативными передачами. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до 30 июня 2026 года.