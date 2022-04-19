Агент Николсона ответил на вопрос о возможном уходе нападающего «Спартака» летом

Ненад Портега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона, в разговоре с «СЭ» рассказал о будущем своего клиента.

«Сейчас Шамар абсолютно счастлив в «Спартаке», мы видим это в каждой игре. Возможен ли уход летом? Об этом будем говорить летом. У нас долгосрочный контракт со «Спартаком», — сказал агент «СЭ».

Николсон перешел в «Спартак» из бельгийского «Шарлеруа» в январе 2022 года. На счету 25-летнего ямайца шесть голов и одна результативная передача в восьми матчах за красно-белых во всех турнирах.

В следующем матче «Спартак» сыграет в четвертьфинале БЕТСИТИ Кубка России против ЦСКА 20 апреля.