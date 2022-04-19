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Агент Николсона ответил на вопрос о возможном уходе нападающего «Спартака» летом

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Шамар Николсон у ворот Юрия Дюпина.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Ненад Портега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона, в разговоре с «СЭ» рассказал о будущем своего клиента.

«Сейчас Шамар абсолютно счастлив в «Спартаке», мы видим это в каждой игре. Возможен ли уход летом? Об этом будем говорить летом. У нас долгосрочный контракт со «Спартаком», — сказал агент «СЭ».

Николсон перешел в «Спартак» из бельгийского «Шарлеруа» в январе 2022 года. На счету 25-летнего ямайца шесть голов и одна результативная передача в восьми матчах за красно-белых во всех турнирах.

В следующем матче «Спартак» сыграет в четвертьфинале БЕТСИТИ Кубка России против ЦСКА 20 апреля.

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Шамар Николсон
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 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
6
 Локомотив 24 10 8 6 35-31 38
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
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 Н. Новгород 25 7 7 11 22-34 28
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 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 25 5 10 10 26-41 25
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 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
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 Урал 25 4 9 12 16-28 21
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 - : -
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Локомотив – Н. Новгород
 - : -
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Сочи – Ахмат
 - : -
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