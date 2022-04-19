Канчельскис поддержал переход РПЛ на формат «весна-осень»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил возможный переход РПЛ на формат «весна-осень».

«У системы «весна — осень» много плюсов. Мы всю жизнь играли так и выигрывали. Минусов куда меньше. Но если мы говорим о результатах, то они были, когда мы играли по старой системе. Сейчас синхронизация с Европой не имеет никакого значения, так как ситуация, которая происходит, затянется надолго», — сказал Канчельскис корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Ранее Валерий Карпин заявил «Авторадио», что не видит смысла переходить на старый формат календаря.