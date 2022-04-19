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Канчельскис поддержал переход РПЛ на формат «весна-осень»

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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил возможный переход РПЛ на формат «весна-осень».

«У системы «весна — осень» много плюсов. Мы всю жизнь играли так и выигрывали. Минусов куда меньше. Но если мы говорим о результатах, то они были, когда мы играли по старой системе. Сейчас синхронизация с Европой не имеет никакого значения, так как ситуация, которая происходит, затянется надолго», — сказал Канчельскис корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Ранее Валерий Карпин заявил «Авторадио», что не видит смысла переходить на старый формат календаря.

Андрей Канчельскис
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Урал – Уфа
 - : -
23.04 16:30
Локомотив – Н. Новгород
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 - : -
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Локомотив

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