В «Рубине» рассказали, где планируют провести летние сборы перед следующим сезоном

В «Рубине» планируют провести летние сборы перед следующим сезоном в Казани

Стало известно, где «Рубин» планирует провести летние сборы перед сезоном-2022/23.

Как сообщает Sport24 со ссылкой на пресс-службу казанцев, клуб с высокой долей вероятности будет тренироваться в Казани.

«Рубин» с 26 очками в 25 матчах занимает 12-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ-2021/22.