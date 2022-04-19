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Сегодня, 14:58

В «Рубине» рассказали, где планируют провести летние сборы перед следующим сезоном

В «Рубине» планируют провести летние сборы перед следующим сезоном в Казани
Иван Торопцев
Корреспондент
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Стало известно, где «Рубин» планирует провести летние сборы перед сезоном-2022/23.

Как сообщает Sport24 со ссылкой на пресс-службу казанцев, клуб с высокой долей вероятности будет тренироваться в Казани.

«Рубин» с 26 очками в 25 матчах занимает 12-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ-2021/22.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-04-19-v-rubine-rasskazali-gde-planiruyut-provesti-letniye-sbory
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