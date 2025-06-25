Агент Москвичева сообщил, что возвращение футболиста к официальным играм ожидается в 2026 году

Агент Василий Голяна, представляющий интересы вратаря «Зенита» Богдана Москвичева, рассказал «СЭ» о восстановлении голкипера после полученной травмы.

«Реабилитация проходит планово, операция была сделана на хорошем уровне, сейчас игрок восстанавливается в расположении «Зенита». Тяжело назвать сроки возвращения на поле, после подобных травм этот период всегда примерно одинаковый. Думаю, это может случиться уже глубокой осенью. Скорее всего, возвращение к официальным играм мы ожидаем после нового года», — сказал Голяна «СЭ».

Москвичев получил разрыв передней крестообразной связки 3 мая в матче 27-го тура РПЛ с «Локомотивом». Сезон-2024/25 футболист провел в «Оренбурге» на правах аренды, принял участие в 22 матчах во всех турнирах, пропустил 43 гола и отыграл 2 встречи на ноль.