«Зенит» победил «Зенит-2» благодаря дублю Ерохина

«Зенит» в товарищеском матче на базе в Удельном парке обыграл «Зенит-2» со счетом 4:2. Дублем в составе основной команды отметился полузащитник Александр Ерохин.

Товарищеский матч

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Зенит-2» (Санкт-Петербург) — 4:2 (3:2)

Голы: Ерохин, 11 (1:0). Лукиных, 19 — в свои ворота (2:0). Касаджиков, 29 (2:1). Иванов, 42 (2:2). Ерохин, 45 (3:2). Шилов, 82 (4:2).

«Зенит» (первый тайм): Адамов, Дуглас Сантос, Бардачев, Нино, Мантуан, Барриос, Михайлов, Ерохин, Педро, Луис Энрике, Лусиано.

«Зенит» (второй тайм): Кержаков, Волков, Бардачев, Лобов, Шилов, Обонин, Михайлов, Кондаков, Васильев, Ахметов, Соболев.