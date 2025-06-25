Футбол
25 июня, 15:30

Агент Ланговича: «Предпосылок к уходу игрока из «Ростова» летом нет»

Александр Абустин
корреспондент

Агент Василий Голяна, представляющий интересы защитника «Ростова» Андрея Ланговича, в разговоре с «СЭ» рассказал о будущем игрока.

«Что касается игроков «Ростова» и Ланговича, то они всегда пользуются интересом вне зависимости от слухов, связанных с ними. По Ланговичу и другим ребятам периодически появляется интерес от различных клубов. Мы всегда с ними в диалоге и открыты к переговорам. Но на данный момент Лангович тренируется с «Ростовом» и ничего не предвещает его ухода. Хотя, конечно же, все может быть, и если, условно, завтра поступит интересное предложение, которое устроит игрока и клуб, то послезавтра он уже может оказаться в расположении другого клуба. Но сейчас предпосылок к этому нет», — сказал Голяна «СЭ».

Лангович в сезоне-2024/25 провел 23 игры за «Ростов» во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи.

Футбол
РПЛ
ФК Ростов
