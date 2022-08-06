Агент Комппера: «Локомотиву» нужна победа, чтобы обрести уверенность»

Арманд Дурн, представляющий интересы тренера «Локомотива» Марвина Комппера, прокомментировал поражение московского клуба от «Краснодара» (0:3) в матче 4-го тура чемпионата России.

«Локомотиву» нужна победа, чтобы обрести уверенность, — заявил Дурн «РБ Спорт», — Не так давно я был на базе клуба, видел тренировки, почувствовал атмосферу. И я видел, что каждый — футболисты, тренерский штаб — отдается на сто процентов и хочет побеждать. Я был очень впечатлен. Люди действительно стараются, все анализируют. Можно говорить о том, что команда в целом показывает неплохую игру, но нужны очки. Я сам был футболистом и понимаю это. И я желаю «Локомотиву» поскорее набрать три очка, чтобы ко всем вернулась уверенность».

Отметим, что после первого игрового дня четвертого тура чемпионата России «Локомотив» занимает тринадцатое место в турнирной таблице.