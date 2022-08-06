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Экс-тренер «Зенита» Борис Рапопорт: «Одоевский — очень одаренный парень. С хорошей перспективой»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший вратарь ленинградского «Динамо» и экс-тренер «Зенита» Борис Рапопорт прокомментировал эпизод с удалением голкипера Даниила Одоевского в первом тайме матча 4-го тура РПЛ против «Ахмата» (0:0).

«Он из нашей школы «Зенит», я его прекрасно знаю. Одоевский у меня играл в «Ленинградце», когда я этот клуб тренировал. Из «Ленинградца» мы его отдали в «Зенит».

Очень одаренный парень. С хорошей перспективой. Но в матче с «Ахматом» он ошибся. Если вратарь выходит из ворот, должен играть в мяч.

Даня вынужден был страховать защитников «Зенита», сейчас от всех вратарей это требуют. Тем более что у команды «горел» правый фланг обороны. Там Сутормин убегал в атаку, а Ловрен все время проваливался, ему не хватало скорости. Неслучайно Семак его заменил в перерыве, хорват был на карточке.

Было понятно, что Садулаев — быстрый мальчишка, надо было уделять ему внимание. А так получилось, оборона «Зенита» играла по принципу «Анархия — мать порядка».

Не думаю, что Одоевский — «сырой». Если бы он был «сырой», его не ставили бы в состав. Я в него верю. И тренеры «Зенита» верят. Ошибки бывают у всех. Даня — одаренный голкипер", — сказал Рапопорт «РБ Спорт».

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1.73

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Даниил Одоевский
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4
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6
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