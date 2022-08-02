Агент рассказал, каким клубам отказали Малком и Клаудиньо ради продолжения карьеры в «Зените»

Агент игроков «Зенита» Малкома и Клаудиньо Фернандо Гарсия ответил на вопрос корреспондента «СЭ» об интересе к бразильским игрокам со стороны клубов из Европы.

«У Малкома и Клаудиньо всегда есть предложения. Но для себя они решили, что им лучше продолжить свою карьеру в «Зените». Предложения? Я не назову клубы. Но это были очень хорошие команды из Италии, Англии и Франции. Бразильские клубы так же активно интересуются игроками», — сказал Гарсия «СЭ».

22 июля «Зенит» объявил о подписании новых соглашений с Малкомом и Клаудиньо до лета 2027 года.

25-летний Клаудиньо играет в российском клубе с лета 2021 года. 25-летний Малком защищает цвета сине-бело-голубых с лета 2019-го.

После трех туров «Зенит» лидирует в РПЛ, набрав семь очков.