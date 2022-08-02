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Сегодня, 20:45

Агент рассказал, каким клубам отказали Малком и Клаудиньо ради продолжения карьеры в «Зените»

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Малком и Клаудиньо.
Фото ФК «Зенит»

Агент игроков «Зенита» Малкома и Клаудиньо Фернандо Гарсия ответил на вопрос корреспондента «СЭ» об интересе к бразильским игрокам со стороны клубов из Европы.

«У Малкома и Клаудиньо всегда есть предложения. Но для себя они решили, что им лучше продолжить свою карьеру в «Зените». Предложения? Я не назову клубы. Но это были очень хорошие команды из Италии, Англии и Франции. Бразильские клубы так же активно интересуются игроками», — сказал Гарсия «СЭ».

Клаудиньо и&nbsp;Малком. Агент Малкома и Клаудиньо: «Нет ни одной причины, чтобы они ушли из «Зенита»

22 июля «Зенит» объявил о подписании новых соглашений с Малкомом и Клаудиньо до лета 2027 года.

25-летний Клаудиньо играет в российском клубе с лета 2021 года. 25-летний Малком защищает цвета сине-бело-голубых с лета 2019-го.

После трех туров «Зенит» лидирует в РПЛ, набрав семь очков.

Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
РПЛ
ФК Зенит
44
14
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Агент Малкома и Клаудиньо: «Нет ни одной причины, чтобы они ушли из «Зенита»

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
Результаты / календарь
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6.08 15:00
Урал – Спартак
 - : -
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 - : -
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
 - : -
7.08 20:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
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ЖК
Г
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 3
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
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