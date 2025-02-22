Кузьмичев: «Не понимаю, зачем ЦСКА приглашал Пьянича»

Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, не верит, что Миралем Пьянич принесет ощутимую пользу ЦСКА.

— ЦСКА подписал лишь одного игрока — нападающего «Брагантино» Алеррандо.

— Здесь пока не берусь оценивать. Не хочется выглядеть голословным. Давайте подождем, посмотрим, как игрок адаптируется.

Видел контрольные матчи армейцев на сборах. Любопытно, как Николич перестраивает схему. Перешел на четыре защитника, использует «ромб» в середине поля. Посмотрим. По моим ощущениям, армейцы весной выступят удачнее, чем до паузы. Прибавят. Но попадут ли в тройку? Вопрос. «Зенит», «Спартак», «Краснодар» и «Динамо» укомплектованы лучше, качественнее.

— А вам понятна вера Николича в Пьянича?

— Уф... Мы же с Марко друзья. Но тут все же истина дороже. Не понимаю, зачем приглашали Пьянича. Я об этом и Николичу говорил.

— На чем основан ваш скепсис?

— Я не вижу какой-то фундаментальной игры Пьянича, когда он играет и в опорной зоне, и повыше. Мало обостряющих передач под удар. Понятно, что мастерство у него есть. Но, как говорится, ни там, ни тут... Может быть, после сборов разбежится? Мне пока в это не верится.