Дамиано Драго, агент защитника «Торпедо» Ильи Кутепова, не уверен, что футболист будет играть в матче 4-го тура РПЛ против «Химок». Ранее «СЭ» сообщал, что российский защитник во вторник приступит к тренировкам в общей группе команды.

«Пока мы не хотим говорить про адаптацию, сперва нужно, чтобы Илья вышел на поле, сыграл 2-3 матча. После этого можно будет уже что-то обсуждать, — цитирует Драго «РБ Спорт». — Сейчас главное — играть. Готов ли Илья выйти на поле в ближайшие выходные? Пока у меня нет такой информации».

Соглашение 28-летнего футболиста с клубом рассчитано на один сезон с опцией продления еще на один.

Кутепов выступал за «Спартак» с июля 2012 года, в составе команды он стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны. Защитник покинул красно-белых по окончании сезона-2021/22 на правах свободного агента.

«Торпедо» в матче 3-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1) набрало первое очко в сезоне и занимает 15-е место.