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Агент Кутепова не уверен, что защитник будет играть в матче «Торпедо» — «Химки»

Алексей Еремин
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Дамиано Драго, агент защитника «Торпедо» Ильи Кутепова, не уверен, что футболист будет играть в матче 4-го тура РПЛ против «Химок». Ранее «СЭ» сообщал, что российский защитник во вторник приступит к тренировкам в общей группе команды.

«Пока мы не хотим говорить про адаптацию, сперва нужно, чтобы Илья вышел на поле, сыграл 2-3 матча. После этого можно будет уже что-то обсуждать, — цитирует Драго «РБ Спорт». — Сейчас главное — играть. Готов ли Илья выйти на поле в ближайшие выходные? Пока у меня нет такой информации».

Соглашение 28-летнего футболиста с клубом рассчитано на один сезон с опцией продления еще на один.

Кутепов выступал за «Спартак» с июля 2012 года, в составе команды он стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны. Защитник покинул красно-белых по окончании сезона-2021/22 на правах свободного агента.

«Торпедо» в матче 3-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1) набрало первое очко в сезоне и занимает 15-е место.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-kutepova-dlya-il-i-sejchas-glavnoe-igrat-posle-dvuh-treh-matchej-mozhno-budet-chto-to-govorit/
Илья Кутепов
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ФК Торпедо (Москва)
ФК Химки
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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6.08 15:00
Урал – Спартак
 - : -
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 - : -
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 - : -
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