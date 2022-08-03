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Хусаинов: «Думаю, что с введением платной жалобы обращений в ЭСК станет меньше»

Хусаинов прокомментировал информацию об инициативе сделать обращения в ЭСК платными для клубов
Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Хусаинов отреагировал на информацию об инициативе сделать обращения в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) платными для клубов.

«Такое уже было, — приводит слова Хусаинова Metaratings.ru. — Я еще застал такую практику, когда была одна лига, а Мутко был тогда еще президентом «Зенита». Я только начинал карьеру, инспектор игры поставил мне 7,5, я приехал подавать апелляцию. Руководитель департамента судейства Кречетов говорит мне: «Сережа, 7,5 — это положительная оценка». На это я ответил, что у меня никогда не было ниже 8,5 по десятибалльной системе. Я не помню сейчас, какую сумму я заплатил за апелляцию. ЭСК собралась и приняла следующее решение: если арбитр ошибся, то деньги идут в лигу, если ЭСК признает, что судья прав, деньги возвращаются. Деньги мне вернули».

По его мнению, обращений с введением платной жалобы станет меньше.

«Думаю, что с введением платной жалобы обращений в ЭСК станет меньше. Прежде чем писать, ты подумаешь. Да и суммы могут быть значительные, это в то время суммы были не столь большие», — сказал он.

Ранее комментатор Тимур Журавель заявил, что обращения в ЭСК РФС в ближайшее время могут стать платными. Сумма, которую клубы должны будут заплатить, составит 50 тысяч рублей.

Источник: https://metaratings.ru/news/khusainov-dumayu-chto-s-vvedeniem-platnoy-zhaloby-obrashcheniy-v-esk-stanet-menshe-1325914/
Футбол
РФС
Сергей Хусаинов
ФИФА
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