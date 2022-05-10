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Агент Кечкеша рассказал о будущем защитника в «Нижнем Новгороде»

Иван Шитик
Корреспондент
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Футбольный агент Даниэл Кустнер рассказал о будущем защитника «Нижнего Новгорода» Акоша Кечкеша. Ближайший сезон он намерен провести в российском клубе.

— Нужно спрашивать у тренера, почему Акош не играл в последних матчах, — заявил Кустнер «РБ Спорт». — Контракт Кечкеша с «Нижнем Новгородом» действует еще год, но что-то более конкретное я сказать не могу. Есть ли предложения? Не могу говорить на данную тему сейчас.

— Есть ли какое-то давление от венгерской федерации футбола? Может ли он покинуть Россию летом?

— Нет, абсолютно никакого давления. Акош вызывается в сборную Венгрии, так что в этом плане никаких проблем нет. То касается будущего, мы будем разговаривать с клубом и затем все станет ясно. Хочу отметить, что Акош счастлив в России и готов играть.

Венгерский защитник Акош Кечкеш провел большую часть сезона в основном составе «Нижнего Новгорода» и лишь в последних двух матчах сел на скамейку запасных. При этом контракт 26-летнего футболиста действует еще один год.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-kechkesha-akosh-schastliv-v-rossii-i-gotov-igrat/
ФК Нижний Новгород
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