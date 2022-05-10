Форвард «Уфы» Агаларов может продолжить карьеру в чемпионате Турции

Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов может перейти в клуб из Турции, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, услуги игрока были предложены «Истанбулу Башакшехир», команда занимает 4-е место в таблице турецкой Суперлиги.

Представители турецкого клуба пока рассматривают этот вариант, но сумма трансфера в переговорах пока не обговаривалась

В этом сезоне Агаларов провел 29 матчей за «Уфу» во всех турнирах, забил 18 голов и сделал одну результативную передачу. Контракт 21-летнего российского футболиста с уфимцами действует до конца декабря 2022 года.

5 мая гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал об интересе к Агаларову со стороны европейских клубов.