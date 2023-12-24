Непомнящий выступил против того, чтобы в «Сочи» работал иностранный тренер

Футбольный тренер Валерий Непомнящий поделился мнением по поводу назначения Роберта Морено на пост главного тренера «Сочи». Ранее 46-летний специалист работал в сборной Испании, «Монако» и «Гранаде».

«Я против, чтобы нашими командами руководили тренеры без каких-либо достижений. Не знаю, как Морено будет мотивировать футболистов «Сочи». Я против того, чтобы в «Сочи» работал иностранный специалист», — цитирует Непомнящего «РБ Спорт».

15 декабря «Сочи» объявил о назначении Роберта Морено на пост главного тренера. Он подписал контракт с клубом на 2,5 года.